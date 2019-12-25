Двое голодных безработных отобрали у курьера сумку с заказанной ими едой

В полицию обратился сам курьер.

Накануне, 9 июля в четыре часа ночи в полицию Петербурга обратился курьер одного из ресторанов. Он сообщил, что двое неизвестных у квартиры по Сампсониевскому проспекту отобрали у него сумку с заказанной ими едой. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Полиция оперативно прибыла по указанному адресу и задержала злоумышленников. Ими оказались безработные граждане Чеченской республики.

Возбуждено уголовное дело по статье "грабеж".

В Петербурге двое мужчин напали на прохожего и отобрали цепочку с иконкой.

Фото: pixabay