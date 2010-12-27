Движение в центре Петербурга ограничат из-за съемок фильма

В среду, 31 июля, стало известно, что движение судов на участке Грибоедова и реки Мойки в начале августа будет закрыто. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга. В начале месяца там будут проводиться съемки художественного фильма "Астрология".
В сообщении сказано, что с 4:00 до 10:00 утра 3 августа и с 4:00 до 9:00 утра 4 августа перекроют участок канала Грибоедова от Итальянского до Театрального моста. Также 4 августа с 4:00 до 9:00 утра закроют участок реки Мойки от 2-го Садового моста до Мало-Конюшенного моста.
С 07:00 до 24:00 2 августа транспорту нельзя будет останавливаться по Шведскому переулку.
С 00:00 3 августа до 22:00 4 августа нельзя будет проехать по набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта, Чебоксарскому проспекту и Царицынскому проезду.
Фото: Pixabay
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