Фильм "Серебряные коньки" закроет проезд по набережной Фонтанки

Движение планируют закрывать не более двух раз в час на пятнадцать минут.

На набережной реки Фонтанки на следующей неделе ограничат движение транспорт в связи со съемками фильма. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

На участке от Невского проспекта до моста Белинского снимут фильм "Серебряные коньки". Движение планируют закрывать не более двух раз в час на пятнадцать минут. Такое ограничение будет действовать с восьми вечера 16 февраля до девяти утра 17 февраля; с семи часов утра до семи часов вечера 18 февраля; и с 2:30 до 14:30 19 февраля.

Парковаться машинам на набережной будет запрещено с семи утра 15 февраля и до 14:30 19 февраля.

Фото: Piter.TV