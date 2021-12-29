Движение по Индустриальному проспекту перекроют на полгода из-за ремонта

Протяженность участка, на котором будут проводиться работы, – чуть более 3 километров.

Во вторник, 25 января, в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что в этом году из-за ремонта на участке от шоссе Революции до Российского путепровода закроют Индустриальный проспект.

Специалисты будут ремонтировать участок протяженностью чуть более 3 километров, включая "карманы" для парковки машин и мост через реку Охта.

Движение транспорта введут в конце апреля, и они продлятся до конца октября. Подрядчика выберут на конкурсной основе в ближайшем феврале.

Индустриальный проспект является одной из главных магистралей микрорайона Ржевка-Пороховые и всего Красногвардейского района. В последний раз ремонтные работы на нем проводились в 2010 году. сообщили в комитете

В Смольном уточнили, что в этом году планируют отремонтировать порядка 46 городских улиц общей протяженностью около 80 километров.

Фото: Piter.tv