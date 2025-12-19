Движение ограничат на восьми трассах Ленобласти из-за уборки и ремонта дорог

Скорость снизят на крупных магистралях региона в субботу для безопасной работы.

В Ленинградской области 7 февраля будет ограничено движение на восьми региональных трассах в связи с проведением ремонтных работ, мойкой и очисткой дорог от снега.

На трассе Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией) с 12-го по 260-й километр будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00. Работы включают мойку, очистку, ремонт покрытия, выправку и установку дорожных знаков.

На магистрали М-10 "Россия" (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург) введены следующие ограничения: км 593–674: ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 19:00, проводятся мойка, очистка, ремонт, выправка и установка дорожных знаков; км 640–657: ограничение скорости в направлении на Санкт-Петербург с 08:00 до 19:00 из-за замены противоослепительных экранов; км 672+865 (мост через реку Ижора): ограничение скорости в оба направления с 10:00 до 18:00, проводится очистка полосы безопасности от снега механизированным способом.

На трассе А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора) на участке км 106–149 будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00. Работы включают мойку, очистку, ремонт, выправку покрытия и установку дорожных знаков.

Ранее центр Петербурга парализовали пробки из-за визита короля и аварии на КАД.

Фото: Piter.TV