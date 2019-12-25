Движение на участке Приморского шоссе ограничат до сентября 2023 года

На данном участке будут реконструировать дорогу.

В Петербурге 27 и 29 марта вступят в силу новые ограничения движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Так с 27 марта 2021 года по 8 сентября 2023 года будет ограничено движение по Приморскому шоссе на участке от 1-го Лахтинского моста до дома 89, литера А, по Школьной улице. На данном участке будут реконструировать дорогу.

С 27 марта по 29 мая ограничат движение по Школьной улицы от улицы Савушкина до Туристской. Также с 28 марта по 29 мая водителям будет сложнее проехать по Савушкина от Приморского шоссе до Школьной улицы.

Ограничат движение с 29 марта по 3 апреля на проспекте Энгельса (от Партизанской до Якорной улицы). Здесь будут прокладывать газопровод.

На Ситцевой улице стартовал ямочный ремонт "проблемной" дороги.

Фото: Piter.tv