До конца января закроют участок Новгородской улицы

Со среды, 4 октября, до конца января 2018 года будет закрыто движение на части Новгородской улицы.

ГАТИ предупреждает автомобилистов, что со среды, 4 октября, будет закрыто движение на части Новгородской улицы. Проехать нельзя будет от 8-ой до 10-ой Советской. Также закроют движение от дома 13 на Новгородской в сторону 10-ой Советской. А по последней улице от Новгородской до Кирилловской улицы. А по Кирилловской от 10-й до 8-ой Советской.

Ограничения продлятся до 31 января 2018 года.

В ведомстве советуют объезжать перекрытый участок по улицам Моисеенко, Мытнинской, 8-й Советской, Кирилловской и Новгородской. Это можно посмотреть на схеме ГАТИ.