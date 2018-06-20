Движение на трассе А-114 в Ленобласти перекрыли из-за аварии

Также отметим, что в результате ДТП пострадали два человека, причем один из них погиб.

Движение на трассе А-114 в Ленобласти перекрыли в связи с произошедшей 27 марта аварией. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

По предварительной информации, сегодня, 27 марта, около 9 часов на 410-м километре автодороги в районе деревни Батьково Бокситогорского района Ленобласти произошло лобовое столкновение между грузовиком и легковушкой. В связи с этим перекрыто движение транспорта в обе стороны.

Также отметим, что в результате ДТП пострадали два человека, причем один из них погиб.

Образовалась пробка протяженностью свыше двух километров. Объезд осуществляется через Бокситогорск.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"