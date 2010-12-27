В ночь на 10 марта в Петербурге перекроют КАД

Внутреннее кольцо КАДа закроют на время ночных работ.

В Петербурге для водителей перекроют КАД. В ночь на 10 марта участок дороги от развязки с Московским шоссе (трасса М-10 “Россия”) окажется полностью недоступен для проезда. Об этом сообщили представители ФКУ Управление дорогами “Северо-Запад”. Организация извинилась перед автовладельцами за причиненные неудобства.

За время перекрытия проезжей части специалисты планируют успеть заменить опорную систему пролетного строения. Подрядчиком выступает компания “ЕвроТрансСтрой”. Работы также будут вестись у выездов под номерами 9 и 12, расположенные на Московском шоссе и Витебском проспекте. Туда шоферов также не допустят. Об этом будут сигнализировать световые знаки на табло автоматизированной системы КАДа. Сотрудники установят ограничительные барьеры и световую сигнализацию.

Ограничение движения будет действовать с половины двенадцатого вечера 9 марта и до пяти утра 10 числа. Закрытое внутреннее кольцо можно будет миновать через другие уличные сети Северной столицы.

