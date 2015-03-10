Еще одна пострадавшая находится на лечении.

Две женщины скончались после аварии с каршерингом в Люберцах. Известно, что вечером 11 июля (около 16:25 часов) местный водитель на арендованном автомобиле KIA на пешеходном переходе сбил людей. Инцидент зафиксирован около 112 дома по Октябрьскому проспекту.

Двое пешеходов скончались. Несовершеннолетняя находится на амбулаторном лечении. Прокуратура Московской области

В надзорном ведомстве пояснили, что иномарка сначала выехала на полосу встречного движения на красный свет, после чего сбила трех пешеходов, которые переходили проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Далее каршеринг столкнулся с такси, припаркованным ввблизи остановки общественного транспорта. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ.

Массовое ДТП на КАД привело к перекрытию трех полос и многокилометровой пробке.

Фото: Вконтакте / ПОДСЛУШАНО ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО•

Видео: Telegram / 112