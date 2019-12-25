  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Две женщины пострадали в ДТП с маршруткой и троллейбусом на проспекте Королева
Сегодня, 15:46
122
Alena_Zinovieva

Две женщины пострадали в ДТП с маршруткой и троллейбусом на проспекте Королева

0 0

Одна из пострадавших от госпитализации отказалась.

Утром 15 сентября в Приморском районе Петербурга произошло ДТП, в котором пострадали две женщины. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

По предварительной информации, около 09:50 возле дома №44/1 на проспекте Королева маршрутка столкнулась с троллейбусом. В результате ДТП пострадали две пассажирки автобуса. Одну из них увезли в больницу в удовлетворительном состоянии, вторая от госпитализации отказалась.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что у станции метро "Технологический институт" Mercedes сбил самокатчика.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп с троллейбусом, пострадавшие в аварии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии