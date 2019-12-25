Две женщины пострадали в ДТП с маршруткой и троллейбусом на проспекте Королева

Одна из пострадавших от госпитализации отказалась.

Утром 15 сентября в Приморском районе Петербурга произошло ДТП, в котором пострадали две женщины. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

По предварительной информации, около 09:50 возле дома №44/1 на проспекте Королева маршрутка столкнулась с троллейбусом. В результате ДТП пострадали две пассажирки автобуса. Одну из них увезли в больницу в удовлетворительном состоянии, вторая от госпитализации отказалась.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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Фото: Piter.TV