Две женщины пострадали в ДТП с маршруткой и троллейбусом на проспекте Королева

Утром 15 сентября в Приморском районе Петербурга произошло ДТП, в котором пострадали две женщины. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.
По предварительной информации, около 09:50 возле дома №44/1 на проспекте Королева маршрутка столкнулась с троллейбусом. В результате ДТП пострадали две пассажирки автобуса. Одну из них увезли в больницу в удовлетворительном состоянии, вторая от госпитализации отказалась.
По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Ранее мы писали, что у станции метро "Технологический институт" Mercedes сбил самокатчика.
Фото: Piter.TV
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