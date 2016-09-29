Две петербургские строительные компании оштрафуют за подлог своих услуг от лица ПАО "ЛСР"

Две петербургские строительные компании получили штрафы за использование названия известной компании. Благодаря деловой репутации организации, под которую фирмы маскировались, они получали клиентов, в частности, государственные заказы.
Известно, что внимание на проблему обратили представители “Группы ЛСР”, которые много лет работают в Петербурге. Они заявили о компаниях “ЛСР Северо-Запад” и “ЛСР. Недвижимость С-3”. Компании прикрывались причастностью к строительному гиганту “ЛСР” и получали заказы на десятки миллионов рублей. Предпринимателями-”паразитами”, наживающимися на доброй славе строительной организации “ЛСР”, заинтересовались в ФАСе. Теперь бизнесменам грозит штраф от ста до пятисот тысяч рублей.
В настоящее время одна из “подделок” находится в процессе возвращения своего предыдущего имени - “Империал”. Вторая запускает процесс ликвидации. Отметим, что обе компании зарегистрированы по единому юридическому адресу, а также имеют одного генерального директора. Компании возникли на рынке в 2016 и 2017 годах.