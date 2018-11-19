Очевидцы: на Торжковской две иномарки разбились всмятку

О пострадавших нет информации.

В конце недели в Приморском районе произошло серьезное ДТП. Два легковых автомобиля не поделили дорогу. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

ДТП произошло вечером 3 марта на пересечении Торжковской и Новосибирской улиц. Обе иномарки разбились всмятку. По словам очевидцев, на момент съемки на месте были скорая, ДПС, пожарная. Также свидетели рассказали, что вечером на месте происшествия собралась куча трамваев, которые не смогли проехать из-за преграждённой дороги.

О пострадавших пока что ничего не известно.

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Фото: Аварийный Петербург/ ВК



