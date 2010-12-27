В заброшенном доме на Профессора Качалова нашли два трупа мужчин

Одному из погибших около 40 лет, второй труп подался гниению, поэтому возраст установить не удалось.

В Невском районе Петербурга в заброшенном здании на улице Профессора Качалова нашли два трупа мужчин, один из которых уже подался гниению. Об этом сообщили городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительной информации, одному из погибших к 40 годам, признаков насильственной смерти не найдено. Второе тело начало гнить, поэтому специалисты не смогли определить возраст погибшего.

Оба тела направлены в морг для выяснения причин смерти.

На проспекте Королева под окнами многоэтажки утром 20 июня нашли труп.

Фото: Piter.TV