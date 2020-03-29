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Два случая заражения коронавирусом выявлены в республике Марий Эл

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Об этом рассказали в пресс-службе главы региона.

Первые зараженные коронавирусом обнаружились в новом регионе России – республике Марий Эл. Как сообщил 29 марта глава региона Александр Евстифеев, ими стали две женщины. Случаи заражения вирусом подтверждены официально.

Уточняется, что одна из двух женщин работала в московском аэропорте, о роде деятельности второй госпитализированной неизвестно. Они госпитализированы, обе находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее мы сообщали о том, что стало известно о девятом погибшем в России от коронавируса. Им стал житель Псковской области, сообщили в местном оперативном штабе. 

Теги: заражение, коронавирус, марий эл
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

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