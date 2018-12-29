Два пожарных расчета тушили иномарку на Главной улице

Сгорела припаркованная машина "Хендай".

В Приморском районе Петербурга экстренная служба тушила загоревшуюся иномарку. Машина заполыхала около 23 дома по Главной улице. В салоне транспортного средства не было людей. На месте инцидента работали две бригады ГУ МЧС по региону. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера в половину третьего утра.

С огнем боролись девять человек личного состава и две единицы спецтехники. Выгорел автомобиль марки "Хендай". Потушить транспорт удалось спустя 40 минут. У машины сгорели все сгораемые части. В настоящее время причины воспламенения устанавливаются.

Фото: Piter.tv