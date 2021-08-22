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Два парома на маршрут Калининград — Петербург планирует приобрести "Балтикпорт"
Вчера, 22:58
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sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Два парома на маршрут Калининград — Петербург планирует приобрести "Балтикпорт"

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Стоимость их создания приравнивается к 9,8 млрд рублей.

Между Петербургом и Калининградом запустят два дополнительных пассажирских парома – их приобретет "Балтикпорт". Длина маршрута составит 1000 км. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на официальное письмо организации к АСЗ.

Кроме того, судна будут рассчитаны на 32 железнодорожные цистерны, 26 грузовых вагонов и 26 полувагонов. Стоимость их создания приравнивается к 9,8 млрд рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что "Астра Марин" открыла новые водные маршруты на Крестовский остров.

Фото: PhotoXPress.ru (Светлана Холявчук)

Теги: калининград - петербург, паромы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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