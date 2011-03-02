Два неизвестных копателя песка оставили Токсово без воды

Глава заверил, что проблема должна быть решена к 22:00 часам. Без воды остались пять тысяч жителей. Они сомневаются в том, что специалисты смогут восстановить водоснабжение к названному часу.

Во Всеволожском районе жители Токсово 7 августа остались без воды. Двое копателей песка прорвали трубу. Об этом сообщают в группе "Токсово | Токсовское городское поселение" в соцсети "Вконтакте".

Сергей Кузьмин, глава администрации, рассказал, что неизвестные копали песок и "прорвали обе нитки водопровода, поэтому у нас нет возможности подключиться по резервной схеме". В результате пять тысяч человек остались без воды. Он сообщает, что раскопки проводились на месте бывшей воинской части вечером около 16:00. Глава заверил, что проблема должна быть решена к 22:00 часам. Однако судя по комментариям, жители сомневаются в том, что специалисты смогут восстановить водоснабжение к названному часу.

Ранее на Пражской провалился грунт под машинами из-за прорыва трубы.

Фото: Вконтакте / Токсово | Токсовское городское поселение, pexels