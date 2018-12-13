  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:19
162
nadiputintseva
Код вставки плеера

Два моряка погибли при невыясненных обстоятельствах на судне «Василий Головнин»

0 0

Судно направлялось в ЮАР.

Два члена команды судна "Василий Головин" погибли во время перехода в ЮАР. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба Федерации профсоюзов Приморского края.

Дизель-электроход "Василий Гловин" принадлежит транспортной группе Fesco. Обстоятельства гибели моряков на данный момент не известны. В пресс-службе компании сообщили, что причины будут названы после возвращения судна в Россию. Экипаж вернется в страну не раньше чем через 15 дней, после чего тела погибших членов экипаж будут доставлены на медицинскую экспертизу. Специально созданная комиссия займется расследованием случившегося.  

Ранее сообщалось, что судно снабжало в Антарктиде индийские научные станции. Там судно столкнулось со штормовой погодой и выбиралось изо льдов около месяца.  

Видео: Транспортная группа FESCO

Теги: антарктида, судно василий головин
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии