Рисовать и снимать тик токи: новые творческие пространства открылись в Красногвардейском районе

В центрах "Открытие" и "Фактура" появились два новых молодежных пространства.

В центре "Открытие" начал работу стриминговый кабинет для интеллектуального развития молодых людей, а в центре "Фактура" открылся современный тренажерный зал и зал для групповых занятий, который вечером функционирует как кинозал.

Для молодых петербуржцев нововведения не просто путь к саморазвитию, но и жизненному успеху. Например, стриминговый кабинет предоставляет возможность детям начать карьеру блогера, если у них отсутствует личное техническое оборудование, а установленная программа "Lingualeo" позволяет удобно изучать английский язык как с преподавателем, так и самостоятельно.

В центре "Фактура" появился швейный зал, где дети могут использовать флипчарт, а мольберт поможет делать эскизы и заготовки шитья в зависимости от творческих навыков.

Здесь в принципе для любого подростка, молодого человека, для молодых людей, у которых есть семьи, свои дети – есть возможность приходить сделать тик ток или еще что-нибудь современное. Евгений Разумишкин, нлава администрации Красногвардейского района.

Стриминговый зал полностью оборудован для комфортной работы: он экологичен и технологичен. Заявки от детей приходят не только из Красногвардейского района, но и со всего города.

Материал подготовили Роман Зубарев и Егор Карташев, Piter.tv