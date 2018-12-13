За ночь в Петербурге сгорели две машины

Сведения о пострадавших в обоих случаях не поступали.

В ночь на 21 мая в Петербурге сгорели два автомобиля. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

По информации ведомства, пожар случился в Кронштадтском и Выборгском районах. Первым начал гореть автомобиль "Фольксваген" на 19-м километре внешней стороны КАД. Сообщение о возгорании поступило на пост дежурного в 0:25. На место прибыли девять сотрудников МЧС и две единицы техники и ликвидировали пожар в 0:47. Машина выгорела полностью, пострадавших нет.

Еще один пожар случился у дома номер 21 по улице Руднева. Местные жители позвонили в дежурную часть в 02:19 и рассказали о том, что видят горящий горит автомобиль ВАЗ-2106. Иномарку потушили менее чем за 10 минут. Информации о пострадавших нет.



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Фото: Piter.TV