Два кота погибли во время пожара на улице Демьяна Бедного

Пожарные потушили огонь за 20 минут.

Сегодня, 13 февраля, в Калининском районе произошел пожар. В многоэтажном доме вспыхнула "трешка". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На улице Демьяна Бедного в доме № 22 около 17:38 уже работали спасатели и три спецмашины. Выяснилось, что полыхала кухня. Пожарные потушили огонь за 20 минут.

В результате случившегося погибли два кота хозяина квартиры. На данный момент устанавливается причина возгорания. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv