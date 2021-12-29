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Два кота погибли во время пожара на улице Демьяна Бедного
Сегодня, 19:30
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Два кота погибли во время пожара на улице Демьяна Бедного

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Пожарные потушили огонь за 20 минут. 

Сегодня, 13 февраля, в Калининском районе произошел пожар. В многоэтажном доме вспыхнула "трешка". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На улице Демьяна Бедного в доме № 22 около 17:38 уже работали спасатели и три спецмашины. Выяснилось, что полыхала кухня. Пожарные потушили огонь за 20 минут. 

В результате случившегося погибли два кота хозяина квартиры. На данный момент устанавливается причина возгорания. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: из горящей квартиры на проспекте Просвещения вынесли дедушку.

Фото: Piter.tv

Теги: в пожаре погибли два кота, животные, мчс, улица демьяна бедного
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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