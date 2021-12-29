Из горящей квартиры на проспекте Просвещения вынесли дедушку

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

На проспекте Просвещения пожарные вынесли из полыхающей квартиры петербуржца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Пожар произошел в жилом доме около станции метро "Гражданский проспект". В "двушке" обгорела обстановка площадью три "квадрата". С огнем отправились бороться 15 пожарных и 3 единицы спецтехники. Пламя потушили к 14:56. В результате случившегося никто не пострадал.

На данный момент устанавливается причина возгорания. Подробности уточняются.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург