В Пушкине два малорослых бандита с пистолетами ограбили "Связной"

В Пушкинском районе преступники совершили разбойное нападение на магазин сотовой связи.

В Пушкине по Ленинградской улице грабители с оружием вынесли из салонов сотовой связи технику и дневную выручку. По сведениям от правоохранительных органов, жертвами преступников стали сотрудники магазина "Связной". Злоумышленники угрозами расправы заставили персонал открыть кассовый аппарат и выдать им наличные деньги. В настоящее время идет подсчет причиненного ущерба.

Инцидент произошел около 21 часа 26 марта. Пострадавшие рассказали, что в помещение вошли двое неизвестных. Их лица были скрыты под широкими шарфами. Однако, 28-летняя женщина-кассир смогла увидеть, что оба налетчика имели европейскую внешность. Также одной из примет стал небольшой рост преступников: около 160 см. Они забрали 20 тысяч рублей и несколько коробок с мобильными аппаратами. Отметим, что группа быстрого реагирования не успела вовремя добраться до заведения, хотя они приехали спустя 4 минуты после вызова.

В настоящее время разбойников разыскивают. Оперативники получили записи с камер видеонаблюдения, которые были установлены в магазине. В отношении бандитов возбуждено уголовное дело.

