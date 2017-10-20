Двадцать домов в Петербурге останутся без отопления на три дня

В Петербурге два десятка домов останутся без отопления в самые холодные дни.

В Приморском районе Санкт-Петербурге 20 домов останутся без отопления на три дня. Напомним, что главный синоптик сообщил о похолодании в Петербурге и возможном снеге в Ленобласти.

В ГУП "ТЭК" рассказали, что отопление отключат в связи с плановой замене трубопровода, для чего также перекроют и Туристскую улицу на участке от Богатырского проспекта до Камышовой улицы.

Известно, что до 06.00 23 октября 2017 года будет ограничено теплоснабжение и подача горячей воды в 20 жилых зданиях Приморского района. Ремонтные работы будут проводиться на прямом и обратном трубопроводах диаметром 400 м по адресу. В компании отмечают, что работы согласованы с администрацией Приморского района и городским комитетом по энергетике и инженерному обеспечению. Для этого были получены ордер ГАТИ и распоряжение на перекрытие, с чем и связаны поздние сроки.

Также в ГУП "ТЭК" отметили, что подобные случаи происходят ежегодно. Напомним, ранее мы сообщали о том, что часть Аптекарского проспекта закроют на три недели.