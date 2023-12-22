Коммунальная авария в Красногвардейском районе оставила без отопления почти 30 домов

Администрация обещает восстановить подачу тепла и воды к утру вторника, 2 апреля.

В Невском и Красногвардейском районах Петербурга дома остались без отопления из-за работ на сетях, об этом сообщает пресс-служб ГУП "ТЭК СПб".

На Малой Охте отопление было отключено из-за дефекта на трубопроводе в Невском районе. Без тепла остались 282 дома, а также 12 объектов Красногвардейского района лишились горячей воды. Как сообщили в ГУП "ТЭК СПб", работы проводятся возле дома на улице Латышских Стрелков. Там же уточнили, что центральное отопление ограничено в 256 зданиях Невского района и в 282 зданиях Красногвардейского района.

Администрация Красногвардейского района обещает восстановить подачу тепла и воды к утру вторника, 2 апреля.

Ранее мы сообщили о том, что с 28 марта по 26 апреля в Петербурге пройдут температурные испытания теплосетей.

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