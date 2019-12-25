Два человека погибли в ДТП с автобусом в Таллин и "Газелью"

Обстоятельства аварии пока не известны.

Рейсовый автобус из Петербурга в Таллин столкнулся с микроавтобусом "Газель" в районе деревне Глухово Ломоносовского района. ДТП произошло в восьмом часу утра 24 июня. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

"Газель" развозила сотрудников одной из организаций. Обстоятельства аварии пока неизвестны. В результате ДТП 2 пассажира микроавтобуса скончались на месте, еще 6 пассажиров попали в больницу. По предварительным данным, в междугороднем автобусе "Сканиа" все остались целы. В нем находилось 45 человек. В "Газели" было 9.

По информации ФКУ Упрдор "Северо-Запад", авария произошла на 48-м км федеральной дороги "Нарва". Движение по трассе осуществляется в штатном режиме.

На месте работают сотрудники полиции.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в озере под Тосно утонул подросток.

Фото: предоставлено ФКУ Упрдор "Северо-Запад"