Два борделя ликвидировали в Петербурге

"Жрицы любви" трудились в жилых многоквартирных домах в двух районах Петербурга.

В Петербурге правоохранители ликвидировали два борделя. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и области.

По полученным данным, в момент появления сотрудников ГУ МВД в квартире дома №7 на площади Чернышевского в Московском районе находилась женщина, оказывавшая интимные услуги за деньги. Помимо этого, в доме №94 по Бухарестской улице работали четыре женщины, которые оказывали подобные услуги. С ними находилась женщина-администратор.

На "жриц любви" составили административные протоколы. После составления протоколов по статьям КоАП РФ "Занятие проституцией" и "Получение дохода от занятия проституцией" задержанных отпустили.