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Вчера, 12:44
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nadiputintseva
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Дуров связал сбой в работе Telegram с протестами в Гонконге

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Активность наблюдалась с китайских IP-адресов.

Павел Дуров заявил о причастности властей Китая к недавней DDoS-атаке на мессенджер Telegram. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Создатель мессенджера сообщил, что особая активность была замечена с зарегистрированных в Китае IP-адресов. Сбои в работе Telegram совпали с протестами в Гонконге. На участие в атаке правительства указывает мощность – 200-400 Гбит/с.

Напомним, мессенджер сообщил о неполадках в работе 12 июня. Проблемы возникли у пользователей по всему миру.

Видео: YouTube / TechCrunch ; VOA News

Теги: ddos-атака, telegram, гонконг, павел дуров
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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