Духовное управление мусульман России запретило браки с немусульманками

Духовное управление мусульман России вынесло богословское заключение, согласно которому мужчинам, исповедующим ислам, запретили браки с немусульманками. Об этом пишет "Интерфакс".
Подчёркивается, что межконфессиональные браки недопустимы — в частности, с представительницами людей Писания, к которым относятся христиане и иудеи. Возможны лишь единичные исключения - по решению местного муфтия. Он должен будет принять во внимание особенности каждого конкретного случая и вынести решение.
Так, например, в брак с мусульманином сможет вступить та христианка, которая считает Иисуса не Богом, а посланником Божьим — наряду с пророком Мухаммадом. Также она должна признавать единство Бога и следовать Корану.
Единство, схожесть супругов в вопросах религии и духовности является наиважнейшим условием их совместной счастливой жизни.
цитата из заявления ДУМ РФ
В управлении считают, что у таких близких людей, как муж и жена, должны быть общие жизненные ценности.
Эксперты отмечают, что данное решение противоречит одной из четырёх правовых школ Ислама - ханафитской. Она разрешает мусульманам вступать в брак с немусульманками и является самой распространённой в России.
Ранее Лукашенко предложил Макрону посредничество в отношениях с мусульманами.
Фото: pixabay.com
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