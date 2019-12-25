Духовное управление мусульман России запретило браки с немусульманками

В управлении считают, что у таких близких людей как муж и жена должны быть общие жизненные ценности.

Духовное управление мусульман России вынесло богословское заключение, согласно которому мужчинам, исповедующим ислам, запретили браки с немусульманками. Об этом пишет "Интерфакс".

Подчёркивается, что межконфессиональные браки недопустимы — в частности, с представительницами людей Писания, к которым относятся христиане и иудеи. Возможны лишь единичные исключения - по решению местного муфтия. Он должен будет принять во внимание особенности каждого конкретного случая и вынести решение.

Так, например, в брак с мусульманином сможет вступить та христианка, которая считает Иисуса не Богом, а посланником Божьим — наряду с пророком Мухаммадом. Также она должна признавать единство Бога и следовать Корану.

Единство, схожесть супругов в вопросах религии и духовности является наиважнейшим условием их совместной счастливой жизни. цитата из заявления ДУМ РФ

В управлении считают, что у таких близких людей, как муж и жена, должны быть общие жизненные ценности.

Эксперты отмечают, что данное решение противоречит одной из четырёх правовых школ Ислама - ханафитской. Она разрешает мусульманам вступать в брак с немусульманками и является самой распространённой в России.

Ранее Лукашенко предложил Макрону посредничество в отношениях с мусульманами.

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