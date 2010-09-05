Дубль Роналду принес Португалии ничью с Францией в матче Евро-2020

Обе сборных вышли в плей-офф Евро-2020

Дубль Криштиану Роналду принес Португалии ничью с Францией в матче Евро-2020. В заключительном этапе группового турнира команды выступили с результатом 2:2. Встреча состоялась вечером 23 июня в Будапеште. Известно, что Роналду дважды смог реализовать пенальти. Со стороны Франции двумя голами отметился спортсмен по имени Карим Бензема.

Таким образом Париж получил пять очков. Франция вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу с первого места в своей группе. Португалия набрала четыре очка. Команда также оказалась в 1/8 финала, расположившись на третьей позиции рейтинга группы.

Напомним, что матчи плей-офф Евро-2020 стартуют 26 июня.

Германия вырвала ничью у Венгрии и вышла в плей-офф Евро-2020.

Видео: Instagram / @crisginabrasil