Дрозденко рассказал, что будет с банями в период пандемии

Губернатор Ленобласти, отвечая на звонки жителей, рассказал, что ждет бани в период пандемии коронавируса.
Жители Рапполово поинтересовались, будут ли бани работать в ближайшее время.
Дрозденко сообщил, что, если в бане нет заболевших и среди управляющих баней – тоже, то заведение можно открыть. Однако окончательное решение ложится на плечи глав районов. Губернатор также отметил, что бани в районах, где нет возможности обеспечить всех водой, могут работать при соблюдении всех эпидемиологических мер.
Ранее мы писали, что чистая вода скоро станет доступна для жителей Волховского района.
Фото: pixabay
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