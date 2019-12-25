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Дрозденко рассказал, что будет с банями в период пандемии
Сегодня, 19:53
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smirenny

Дрозденко рассказал, что будет с банями в период пандемии

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Жителям области интересно, будут ли работать бани.

Губернатор Ленобласти, отвечая на звонки жителей, рассказал, что ждет бани в период пандемии коронавируса. 

Жители Рапполово поинтересовались, будут ли бани работать в ближайшее время. 

Дрозденко сообщил, что, если в бане нет заболевших и среди управляющих баней – тоже, то заведение можно открыть. Однако окончательное решение ложится на плечи глав районов. Губернатор также отметил, что бани в районах, где нет возможности обеспечить всех водой, могут работать при соблюдении всех эпидемиологических мер.

Ранее мы писали, что чистая вода скоро станет доступна для жителей Волховского района.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, пандемия
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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