Дрозденко поделился кадрами живописного пруда в Гатчинском районе

Губернатор 47 региона пожелал жителям области удачной недели.

В понедельник, 28 июня, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеозапись с утками в пруду у Белогорки.

На кадрах показано утиное семейство с утятами и большой уткой и сам пруд в Гатчинском районе. В описании к видео чиновник пожелал подписчикам хорошей недели и посоветовал беречь близких.

В комментариях местные жители обращаются к губернатору с различными просьбами, в том числе, когда начнут чистить местные водоемы. На вопросы пользователей отвечают Instagram-аккаунты областных комитетов.

Ранее мы писали, что дорожники из Ленобласти и Финляндии обменялись опытом работы.

Видео: @drozdenko_au / Instagram