  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:05
227
smirenny Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Дрозденко поделился кадрами живописного пруда в Гатчинском районе

0 0

Губернатор 47 региона пожелал жителям области удачной недели.

В понедельник, 28 июня, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеозапись с утками в пруду у Белогорки. 

На кадрах показано утиное семейство с утятами и большой уткой и сам пруд в Гатчинском районе. В описании к видео чиновник пожелал подписчикам хорошей недели и посоветовал беречь близких. 

В комментариях местные жители обращаются к губернатору с различными просьбами, в том числе, когда начнут чистить местные водоемы. На вопросы пользователей отвечают Instagram-аккаунты областных комитетов. 

Ранее мы писали, что дорожники из Ленобласти и Финляндии обменялись опытом работы.

Видео: @drozdenko_au / Instagram

Теги: александр дрозденко, гатчина, гатчинский район
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии