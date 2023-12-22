DreamFest 2024. Фестиваль водных фонариков

В самом центре Петербурга пройдет фестиваль волшебства и исполнения желаний. В Юсуповском саду пройдет шоу с симфоническим оркестром, огненной феерией и тысячью фонариков желаний, которые будут выдавать по билетам. Здесь появятся арт-объекты, световые инсталляции и персонажи, словно из Зазеркалья Алисы. Будет много огня и пиротехники. На фестивале выступит российский Театр огня и света "БезГраниц" в сопровождении оперных арий.
Каждый гость фестиваля станет участником исторического бала XIX века. По аллеям сада будут ходить элегантные джентльмены в костюмах и милые дамы в кринолиновых платьях.
На фестивале будет работать космическая зона: планетарий с астрономическим телескопом, огромная Луна на воде и парад планет, к которым можно прикоснуться.
Здесь откроется ярмарка мастеров и ремесленников, пройдут мастер-классы по созданию фонариков, будут работать лавки с яствами. Завершится фестиваль масштабным шоу огнемётов.
Детям до 6 лет вход свободный.
Фото: ВКонтакте / DreamFest 2024
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все