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DreamFest 2024. Фестиваль водных фонариков
Сегодня, 20:00
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DreamFest 2024. Фестиваль водных фонариков

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Мероприятие пройдет в Юсуповском саду 4 мая. Начало в 20:00. Возрастных ограничений нет.

В самом центре Петербурга пройдет фестиваль волшебства и исполнения желаний. В Юсуповском саду пройдет шоу с симфоническим оркестром, огненной феерией и тысячью фонариков желаний, которые будут выдавать по билетам. Здесь появятся арт-объекты, световые инсталляции и персонажи, словно из Зазеркалья Алисы. Будет много огня и пиротехники. На фестивале выступит российский Театр огня и света "БезГраниц" в сопровождении оперных арий. 

Каждый гость фестиваля станет участником исторического бала XIX века. По аллеям сада будут ходить элегантные джентльмены в костюмах и милые дамы в кринолиновых платьях.

На фестивале будет работать космическая зона: планетарий с астрономическим телескопом, огромная Луна на воде и парад планет, к которым можно прикоснуться.

Здесь откроется ярмарка мастеров и ремесленников, пройдут мастер-классы по созданию фонариков, будут работать лавки с яствами. Завершится фестиваль  масштабным шоу огнемётов.

Детям до 6 лет вход свободный.

Фото: ВКонтакте / DreamFest 2024

Теги: dreamfest 2024, фестиваль водных фонариков, юсуповский сад
Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали,

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