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Дракула: Ледовый мюзикл
Сегодня, 18:00
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lesjasap
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Дракула: Ледовый мюзикл

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В "Ледовом дворце" пройдет завораживающее шоу со звездами на льду по мотивам романа "Дракула".

В “Ледовом дворце” 29 октября состоится мюзикл на льду по произведению Брэма Стокера “Дракула”. В постановке примут участие чемпионы России по фигурному катанию, а также артист Иван Охлобыстин и солист музыкальной группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий.
 
 
В центре южета - любовная история между Миной и Джонатана, а также юной Люси  - первой жертве, которую укусил вампир Ван Хельсинг.
 
 
За Иваном Охлобыстином закреплена партия Ван Хельсинга, а лидер Animal ДжаZ сыграет роль слуги Дракулы. Саундтрек к спектаклю записал петербургский композитор Алексей Галинский - создатель музыкального сопровождения ко многим выступлениям на льду, а также музыки для фильма “Бой с тенью”. Постановка также привлечет зрителей красочными спецэффектами, аудио-визуальными решениями и инсталляциями.
 
 
Начало представления: 18.00
 
Теги: дракула , история вечной любви , ледовый мюзикл , охлобыстин
Категории: куда сходить в петербурге

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