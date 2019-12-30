В пылу драки в парадной на Петроградке мужчину ударили ножом

Во вторник, 28 января, полицейские Петроградского района получили сообщение от 32-летней гражданки, которая рассказала, что в парадной дома №32 по улице Профессора Попова мужчину ранили ножом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Немного позднее полиции позвонили из больницы: в медучреждение привезли 47-летнего неработающего мужчину в тяжелом состоянии. Как выяснилось, пострадавшего ударили ножом во время драки в парадной. По подозрению в случившемся разыскивают 36-летнего злоумышленника.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
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Фото: pixabay
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