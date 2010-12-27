Дождались: на Васильевском острове откроют велодорожку за 5 миллионов

На Большом проспекте Васильевского острова наконец-то появится велодорожка.

Петербург приближается к европейскому уровню транспортной инфраструктуры. На Васильевском острове в ближайшее время откроется крупнейшая для этого района велодорожка. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Известно, что новый объект обойдется городу в 5 млн рублей. Деньги на него будут выделены в рамках проекта "Твой бюджет": такое решение уже одобрила комиссия от администрации района. Уже известно, что велодорожка будет самой протяженной на В.О. Она растянется в двух направлениях вдоль Большого проспекта от 22-й линии до Кадетской линии. Авторы проекта не исключают продления велодорожки до Наличной улицы.

Конкретные сроки открытия выделенной полосы движения для велосипедистов не называются.