Из-за дождливой погоды петербуржцы все утро простояли в пробках

Больше всего автомобилистов было на Кубинской улице и Митрофаньевском шоссе.

Сегодняшнее утро петербургские водители провели в многокилометровых пробках из-за дождя. По шкале "Яндекс.Пробок" загруженность дорог достигала 7 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно. В настоящее время в городе 6 баллов, вместо привычных пяти. Об этом сообщает "Фантанка.ру".

Однако не только дождь виновен в сегодняшних пробках. Из-за дорожных работ больше всего автомобилистов оказалось на Кубинской улице и Митрофаньевском шоссе. Там зафиксировали 9-бальные заторы. Неожиданно свободно было на Приморском шоссе — 3 балла по направлению в центр, а это на 2 балла ниже обычного.

По данным "Яндекс. Карт" в настоящее время плотно на внутреннем кольце КАД от вантового моста. Кроме того, в пробке придется постоять на Народной улице, на Петрозаводском шоссе, в Мурино, на шоссе Революции. По-прежнему много машин на Кубинской улице и Митрофаньевском шоссе.

Ранее мы писали, что на Митрофаньевском путепроводе ограничат движение с 15 по 23 мая.

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