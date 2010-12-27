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Новости Выборг
Доярка из Выборгского района в пятерке лучших
Сегодня, 8:24
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nastya960
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Доярка из Выборгского района в пятерке лучших

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В регионе завершился 35-ый конкурс операторов машинного доения.

На выходных завершился конкурс операторов машинного доения Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В конкурсе принимали участие 18 специалистов из 13 районов. Выборгский район представили 2 специалиста из ООО ПЗ "СХП Лосево" (Светогорское городское поселение) и СПК ПЗ "Поляны" (Полянское сельское поселение). Елена Смирнова из СПК ПЗ "Поляны" вошла в пятерку лучших доярок Ленинградской области.

Надой на одну фуражную корову в среднем по району за 2017 год составил 8148 кг, что на 298 кг больше уровня предыдущего года. В СПК ПЗ "Поляны" достигли продуктивности 8638 кг.

Надежда Литвиненко,  руководитель АПК администрации Выборгского района

Отметим, конкурс операторов машинного доения проводится  в целях повышения  профессионального мастерства работников молочного животноводства Ленинградской области.

В молочном животноводстве региона занято около 1,2 тысячи операторов машинного доения. 

Ранее мы опубликовали советы Роскачества по выбору молока: где покупать и на что обращать внимание.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

 

 

 

 

Теги: выборг , выборгский район , ленобласть , лосево , светогорск , спк поляны
Категории: Выборг

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