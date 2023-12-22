Был согласован график мероприятий в рамках конкурса "Доверие потребителя – 2024"

Прошло заседание Оргкомитета конкурса "Доверие потребителя – 2024".

В СРО А "Объединение строителей Санкт-Петербурга" 14 марта прошло заседание Оргкомитета конкурса "Доверие потребителя – 2024". В нем приняли участие члены Оргкомитета и Экспертного совета конкурса, представители СМИ.

Основным вопросом заседания было утверждение Положения о XVII конкурсе "Доверие потребителя" рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Участие в конкурсе бесплатное. Никакого регистрационного сбора не предусмотрено.

Что касается изменений в положении конкурса, то теперь на интернет-голосование потребителей выставляется бренд, а анкета соискателя на главный приз дополняется приложениями: о праве на товарный знак и начертание названия, а также о передаче права их использования Оргкомитетом конкурса в информационных целях.

Также на заседании был согласован график мероприятий в рамках конкурса.

В 2024 году интернет-голосование будет проведено с апреля по август, а сбор конкурсной документации с финалистов и объезды объектов конкурсантов – в сентябре-октябре. Заседание Экспертного совета состоится в ноябре, а торжественная церемония награждения назначена на февраль 2025 года.

С номинациями XVI конкурса "Доверие потребителя" можно ознакомиться на портале "Строительный Петербург".

Фото: портал "Строительный Петербург"