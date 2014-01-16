Доверенными лицами Путина на выборах стали 346 человек

В список доверенных лиц вошли Симоньян, Плющенко, Shaman и другие.

Доверенными лицами президента РФ Владимира Путина на выборах в марте 2024 года стали 346 человек. Об этом сообщила член ЦИК России Наталья Бударина.

Постановление ведомства было принято единогласно. В список доверенных лиц Путина вошли главный редактор RT Маргарита Симоньян, фигурист Евгений Плющенко, тренер Ирила Винер, артисты Сергей Безруков, Лариса Долина, Ярослав Дронов (Shaman) и другие. Напомним, выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года.

Ранее мы сообщали, что ЦИК посчитал возможным проведение президентских выборов в новых регионах.

Видео: Telegram / СМОТРИ