Доверенными лицами Путина на выборах стали 346 человек

Доверенными лицами президента РФ Владимира Путина на выборах в марте 2024 года стали 346 человек. Об этом сообщила член ЦИК России Наталья Бударина.
Постановление ведомства было принято единогласно. В список доверенных лиц Путина вошли главный редактор RT Маргарита Симоньян, фигурист Евгений Плющенко, тренер Ирила Винер, артисты Сергей Безруков, Лариса Долина, Ярослав Дронов (Shaman) и другие. Напомним, выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года.
Ранее мы сообщали, что ЦИК посчитал возможным проведение президентских выборов в новых регионах.
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