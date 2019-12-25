Дорожную ситуацию в Петербурге вечером в четверг оценили в 8 баллов

Проезд затрудняли ремонтные работы и аварии.

Вечером в четверг, 11 марта, дорожную обстановку в Петербурге оценили в 8 баллов. По данным "Яндекс.Пробки", в бордовый окрасились Синопская набережная, Невский проспект, Дворцовая набережная, Большой проспект П.С.

Кроме того, движение было затруднено на ЗСД на участке от Богатырского проспекта до Морской набережной. Также заторы зафиксировали у станций метро "Площадь Восстания", "Гостиный двор", Адмиралтейская", "Площадь Александра Невского", "Горьковская", "Спортивная".

"Красным" окрасились шоссе Революции, проспект Косыгина и Индустриальный проспект.

Ранее мы писали, что петербуржцы борются за проезд, соединяющий Красногвардейский и Невский районы.

Фото: Piter.TV