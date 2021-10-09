Дорожные службы Ленобласти перешли в режим повышенной готовности из-за угрозы снегопада

В регион приходит резкое похолодание.

Во вторник, 15 ноября, Ленобласть встретила первое серьёзное похолодание, сопровождаемое дождями и мокрым снегом. В ожидании стихии дорожники 47-ого региона заранее перешли в режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Благодаря своевременной подготовке, одновременно на линию очистки дорог выйдут до 600 единиц спецтехники.

Автомобилистов предупредили о необходимости замены резины на "зимнюю". Также им напомнили об аккуратном вождении.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти 16 ноября завершится навигация маломерных судов.

Фото: Правительство Ленобласти