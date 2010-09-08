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Дорожный комитет Ленобласти вместе с ОЖД обновили в 2022 году 40 переездов
Сегодня, 13:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Дорожный комитет Ленобласти вместе с ОЖД обновили в 2022 году 40 переездов

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В настоящее время создается адресная программа на 2023 год.

Председатель дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов и начальник Октябрьской дирекции инфраструктуры ОЖД Сергей Осташко проверили ремонт переезда в Елизаветино.

Также были подведены предварительные итоги второго года совместной работы комитета и ОЖД. В этом году было обновлено 40 переездов. Больше всего в Гатчинском районе (9), в Киришском (5) и по 4 в Сланцевском и Всеволожском. 

В настоящее время создается адресная программа на 2023 год.

Фото: Telegram / Dorogi_lo

Теги: ожд, переезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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