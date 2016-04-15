Дорожные знаки в Петербурге уменьшатся в размере

Транспортный комитет укрепит новые уменьшенные дорожные знаки в центре Петербурга.

С 31 августа на улицах Петербурга появятся уменьшенные дорожные знаки. Установка пройдет пока что в рамках эксперимента. Об этом сообщила пресс-служба по развитию транспортной инфраструктуры региона.

Пилотный проект стартует уже на этой неделе. Уменьшенные знаки будут идентичны размерам европейских аналогов. Такие указатели будут развешаны только в Центральной части города, на улицах Маяковского, Некрасова и Жукова, от Литейного до Лиговского проспекта. Дорожные бригады установят около 200 знаков по новому образцу. Ведомство отмечает, что схема движения транспорта при этом останется без изменений. Работы по укреплению дорожных знаков не помешают ситуации на дорогах.