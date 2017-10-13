В ЗакСе депутаты избавили нечестных бизнесменов от попадания в реестр "провинившихся"

Петербургские чиновники приняли закон, позволяющий предпринимателям избежать ответственности за несправедливое увольнение работников.

В петербургском ЗАКСе одобрили спорный законопроект, который снимет ответственность с работодателей, которые “незаконно” будут увольнять сотрудников.

Ранее сведения о таком индивидуальном предпринимателе попадали в единый реестр. Теперь же попадание “черный список” возможно только в случае письменного согласия самого бизнесмена. Не все депутаты считают такое решение разумным, однако, большинство проголосовало “”за” такое предложение в первом чтении.

Новые поправки будут внесены из-за нового закона о защите персональных данных.