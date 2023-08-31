  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:27
262
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В России стало легче поступить на службу в полицию

0 0

Ирина Волк рассказала о вступивших в силу нововведениях.

В России упрощены условия поступления на службу в министерство внутренних дел, в частности, изменились предельные возрастные ограничения. Соответствующее заявление сделала официальный представитель правоохранительных органов Ирина Волк. Она пояснила, что ранее на службу в полицию можно было проступить в возрасте от 35 или 40 лет в зависимости от занимаемой должности. Сейчас эти ограничения связаны со специальным званием. Если кандидату предоставляют статус рядового или младшего начальствующего состава, то предельный возраст приема составляет 50 лет. В случае получения статуса среднего или старшего начальствующего состава, то возраст приема составляет 55 лет. Исключением станет звание полковника.

Четвертого августа вступил в силу федеральный закон № 436-ФЗ, которым в законодательные акты внесены изменения, направленные на упрощение условий поступления на службу в органы внутренних дел РФ.

Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Дополнительно законом исключен из практики институт личного поручительства в отношении поступающих на службу.

В Подмосковье полицейские обнаружили цех, производящий контрафактные газированные напитки.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: закон, иринв волк, мвд, нововведение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Татаринцев Максим
Сегодня 12:14

Долго думали. За время правления Колокольцева тысячи сотрудников уволили из-за этого. Тысячи профессионалов выкинули. 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии