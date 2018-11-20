Дорожные службы Петербурга за сутки вывезли порядка 73 тысяч кубометров снега

Причем половина общего объема выпавшего снега – 35 тысяч кубов - пришлась на центральные районы города.

Благодаря слаженной работе бригад дорожных служб проезжие части Петербурга лишились порядка 73 тысяч кубометров снега. Небывалых результатов удалось достичь всего за сутки, сообщает сетевое издание "Форпост". Причем половина общего объема выпавшего снега – 35 тысяч кубов - пришлась на центральные районы города.

Наибольше залежи снега разгребли в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах города. Из Приморского и Выборгского районов вывезли 10 тысяч кубометров. В Кировском и Красносельском районах собрали около шести тысяч кубометров снега. Примерно столько же вывезли в сумме из Пушкинского и Колпинского районов.

Как поделились в Смольном, из-за повышения температур в Северной Столице дорожные службы будут вынуждены обратить особенное внимание на очистку тротуаров.

Источник: сетевое издание "Форпост"