Дорожные службы Ленобласти зимой обработают трассы солевым противогололедным растворам

Минувшей зимой дорожные службы использовали солевой раствор на областных трассах с интенсивным движением. Практика показала, что в условиях снегопада раствор быстро растворяет выпавший снег, не давая тому покрыться ледяной коркой.

С учетом опыта прошлого года дорожная отрасль Ленинградской области ограничивает использование песко-соляной смеси для обработки дорог зимой, отдавая предпочтение солевым противогололедным растворам.

На базах государственных дорожных предприятий (ДРСУ), обслуживающих региональные трассы Ленинградской области, завершается наладка установок для приготовления солевых противогололедных растворов.

По заказу ГКУ "Ленавтодор" в этом году солевые установки ставятся для работы на зимних дорогах Выборгского, Кировского, Кингисеппского и Ломоносовского районов. К ним дорожники закупают 12 комбинированных машин с установками для распределения реагента. Конструкция их шасси в дальнейшем позволяет использовать КАМАЗы в течение всего года.

Минувшей зимой дорожные службы использовали солевой раствор на областных трассах с интенсивным движением во Всеволожском, Гатчинском и южной части Выборгского района в рамках пилотного проекта, предложенного дорожным комитетом Ленинградской области. Практика показала, что в условиях снегопада раствор быстро растворяет выпавший снег, не давая тому покрыться ледяной коркой. Улучшая сцепление шин с дорогой, влажная соль способствует повышению безопасности движения транспорта. Благодаря использованию малого количества реагента, жидкий раствор является более безопасным для окружающей среды, чем песко-соляная смесь.

Источник: пресс-служба ЛО