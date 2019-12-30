  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге выпало 2,5 сантиметра снега. Дорожные предприятия активировались 
Сегодня, 13:29
32
IRINA_CHALKINA

В Петербурге выпало 2,5 сантиметра снега. Дорожные предприятия активировались 

0 0

В День празднования снятия блокады на улицах города будут работать 1 167 дворников.

В понедельник, 27 января, стало известно, что за минувшие сутки в Петербурге выпало 2,5 сантиметра снега. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.

В День празднования снятия блокады на улицы Петербурга выйдут около тысячи дворников. Также в комитете по благоустройству отметили, что сегодня будут задействованы 697 единиц техники.

Отмечается, что на Пискаревском кладбище дежурят 19 машин и 18 дворников. При этом в центре Петербурга на Дворцовой площади задействованы 16 дворников и 19 единиц техники.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам раздадут почти 10 тысяч лент Ленинградской Победы.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии