В Петербурге выпало 2,5 сантиметра снега. Дорожные предприятия активировались 

В День празднования снятия блокады на улицах города будут работать 1 167 дворников.

В понедельник, 27 января, стало известно, что за минувшие сутки в Петербурге выпало 2,5 сантиметра снега. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.

В День празднования снятия блокады на улицы Петербурга выйдут около тысячи дворников. Также в комитете по благоустройству отметили, что сегодня будут задействованы 697 единиц техники.

Отмечается, что на Пискаревском кладбище дежурят 19 машин и 18 дворников. При этом в центре Петербурга на Дворцовой площади задействованы 16 дворников и 19 единиц техники.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам раздадут почти 10 тысяч лент Ленинградской Победы.

Фото:Piter.TV